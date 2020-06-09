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"Триумфальный момент для жителей города": Нью-Йорк смягчает карантин

"Триумфальный момент для жителей города": Нью-Йорк смягчает карантин
05:26 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Нью-Йорк постепенно начинает выходить из карантина.

Нью-Йорк начинает первый этап снятия карантина, введенных из-за коронавируса.

Об этом сообщает CNN

С понедельника к работе смогут вернуться работники магазинов розничной торговли. Также разрешается работа строительных площадок.

"Это триумфальный момент для жителей города, которые боролись с этой болезнью", – сказал мэр города Билл де Блазио.

Закрытыми остаются парикмахерские, офисы, внутренние помещения баров и ресторанов.

Коронавирус в Италии: более половины жителей Бергамо были инфицированы

Карантин в Нью-Йорке продолжается уже 78 дней.

По последним данным, около 377 тысяч жителей штата заболели COVID-19, из них умерли более 30 тысяч.

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Нью-Йорк, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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