"Триумфальный момент для жителей города": Нью-Йорк смягчает карантин

Нью-Йорк начинает первый этап снятия карантина, введенных из-за коронавируса.
Об этом сообщает CNN
С понедельника к работе смогут вернуться работники магазинов розничной торговли. Также разрешается работа строительных площадок.
"Это триумфальный момент для жителей города, которые боролись с этой болезнью", – сказал мэр города Билл де Блазио.
Закрытыми остаются парикмахерские, офисы, внутренние помещения баров и ресторанов.
Карантин в Нью-Йорке продолжается уже 78 дней.
По последним данным, около 377 тысяч жителей штата заболели COVID-19, из них умерли более 30 тысяч.