"Триумфальный момент для жителей города": Нью-Йорк смягчает карантин

Новости мира:Нью-Йорк постепенно начинает выходить из карантина.

Нью-Йорк начинает первый этап снятия карантина, введенных из-за коронавируса.

Об этом сообщает CNN

С понедельника к работе смогут вернуться работники магазинов розничной торговли. Также разрешается работа строительных площадок.

"Это триумфальный момент для жителей города, которые боролись с этой болезнью", – сказал мэр города Билл де Блазио.

Закрытыми остаются парикмахерские, офисы, внутренние помещения баров и ресторанов.

Карантин в Нью-Йорке продолжается уже 78 дней.

По последним данным, около 377 тысяч жителей штата заболели COVID-19, из них умерли более 30 тысяч.