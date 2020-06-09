Нью-Йорк начинает понемногу снижать карантинные меры

Новости мира:Власти Нью-Йорка запустили постепенный выход из 78-дневного карантина.

Нью-Йорк, который считался эпицентром распространения коронавируса COVID-19 в США, с понедельника начинает первый этап снятия карантина.

Об этом сообщает CNN.

"Это триумфальная момент для жителей города, которые боролись с этой болезнью", - заявил мэр города Де Блазио.

Как отмечается, с понедельника после 78-дневного карантина Нью-Йорк вступает в первую фазу своего плана снятия ограничений. Согласно ему к работе могут вернуться работники магазинов розничной торговли и строители.

В то же время до следующего этапа закрытыми остаются парикмахерские, офисы, внутренние помещения баров и ресторанов.

По последним данным, около 377 тыс. жителей штата заболели COVID-19, из них умерли более 30 тысяч. Более 21 тыс., или примерно две трети, скончались в Нью-Йорке.

Всего в США COVID-19 подтвердили более чем у 2 млн человек.