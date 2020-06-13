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В США 20-летней девушке пересадили легкие после коронавируса

В США 20-летней девушке пересадили легкие после коронавируса
Обновлено 00:32 Сегодня Телеграф УНИАН
Пересадка легких была единственным шансом на выживание.

В северо-западном мемориальном госпитале Чикаго пациентке, которая переболела коронавирусом, пересадили оба легких.

Об этом сообщили на странице "Голоса Америки" в Facebook.

20-летняя девушка вылечилась от COVID-19, но ее легкие были необратимо повреждены.

Из-за этого у нее начали отказывать печень и почки. Около двух месяцев она находилась в отделении интенсивной терапии, подключенной к аппаратам искусственной вентиляции легких и ЭКМО, который насыщает кровь кислородом.

"Пересадка легких была единственным шансом на выживание. Операцию сделали в начале июня. По словам врачей, после трансплантации девушка идет на поправку", - добавили в СМИ.

Как пишет WTTW, к началу июня легкие девушки имели необратимые последствия.

"Если бы у нее не было пересадки, ее бы не было в живых". - сообщила доктор Анкит Бхарат, руководитель грудной хирургии в Северо-западной мемориальной больнице.

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США, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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