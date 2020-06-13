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Губернатор Айовы приняла закон, запрещающий полицейским применять удушающие приемы

Губернатор Айовы приняла закон, запрещающий полицейским применять удушающие приемы
05:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Власти штата Айова запретили полицейским применять удушающие приемы.

Губернатор американского штата Айова Ким Рейнолдс приняла закон, запрещающий применение удушающих приемов сотрудниками полиции. Ее слова приводит в пятницу телекомпания CNN.

“Тысячам жителей Айовы, которые вышли на улицы с требованием реформ с целью положить конец дискриминации по принципу цвета кожи, я хочу сказать, что это не завершение нашей работы. Это только начало”, — указала губернатор на церемонии подписания законопроекта.

Проект соответствующего закона был разработан после того, как в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканец Джордж Флойд умер от удушающего приема, который применили к нему во время задержания 25 мая сотрудники полиции.

CNN подчеркивает, что законопроект, который, получив одобрение губернатора, становится законом, предусматривает запрет на применение полицейскими удушающих приемов при задержании. Кроме того, он накладывает запрет на трудоустройство бывших сотрудников правоохранительных органов на территории данного штата в случае, если они были уволены за дисциплинарные нарушения. Вместе с тем прокуратура штата наделяется правом возбуждать уголовные дела в отношении полицейских в случае, если их действия привели к смерти человека.

Смерть Флойда вызвала протесты против расизма и полицейского насилия сначала в самом Миннеаполисе, а затем и по всем Соединенным Штатам. Акции сопровождались столкновениями с полицией, вандализмом и грабежом магазинов. Власти многих городов ввели комендантский час и задействовала бойцов Национальной гвардии.

Офицера полиции Дерека Шовина, который душил Джорджа Флойда при задержании, был освобожден и обвинен в непредумышленном убийстве. Позже обвинения в пособничестве предъявили и трем полицейским, которые принимали участие в задержании вместе с Шовином.

Первая экспертиза показала, что причиной смерти Флойда могло стать сочетание факторов: болезни сердца, удушающий прием и наличие интоксикантов в организме. Вторая экспертиза, которую заказали родственники Флойда, пришла к выводу, что он погиб от недостатка кислорода. Также в отчете о вскрытии говорится, что Флойд перенес коронавирус.

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Все по теме:

США, Полиция, Айова, Ким Рейнолдс.

Автор:

Телеграф
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