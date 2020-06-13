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Болтон в своих мемуарах подверг критике внешнюю политику Трампа

Болтон в своих мемуарах подверг критике внешнюю политику Трампа
05:59 Сегодня Телеграф УНН
Джон Болтон в своих мемуарах негативно отозвался о ведении внешней политики Трампом.

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своих мемуарах, что готовятся к публикации, представляет Дональда Трампа как человека, который относится к внешней политике как к сделкам с недвижимостью, что ведет к ослаблению позиций США. Об этом говорится в предисловии к книге Болтона “Комната, где это произошло: мемуары Белого дома” (The Room Where It Happened: A White House Memoir), размещенном в пятницу на сайте издательства Simon and Schuster.

“Он видел президента, который считал внешнюю политику чем-то вроде заключения сделки по недвижимости, чем-то связаным с личными отношениями, с умением подать себя как на телевизионном шоу и продвигать свои собственные интересы, — говорится в предисловии. — В результате США потеряли возможность противостоять самым серьезным угрозам, а в том, что касается Китая, России, Ирана и Северной Кореи, оказались в итоге в более уязвимом положении”.

“Он изображает президента, которого привлекает хаос, доброжелательного к нашим противникам, который отталкивает наших союзников и чувствует глубокое подозрение по отношению к его собственной администрации, — отмечается в предисловии. — По утверждению Болтона, все эти факторы привели к тому, что Трамп ступил на странный путь, ведущий к импичменту”.

“Различия между нынешним президентом и теми президентами, в администрации которых я работал раньше, просто впечатляющие”, — приводятся в предисловии слова Болтона, который занимал различные должности в администрациях президентов Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего. По его словам, ему “трудно вспомнить важное решение Трампа, которое не было бы продиктовано расчетами на переизбрание”.

Мемуары Болтона должны были выйти в свет в марте, однако их публикация была отложена до мая. В конце апреля стало известно, что она перенесена на 23 июня. Ранее на этой неделе газета The Hill сообщила, что, по мнению Белого дома, в книге Болтона есть информация, которая расценивается как секретная.

Трамп отправил Джона Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Американский лидер заявил, что он делал серьезные ошибки. Позже Трамп заявлял, что будет блокировать издание книги Болтона, в которой затронута тема Украины.

 
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Дональд Трамп, Джон Болтон.

Автор:

Телеграф
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