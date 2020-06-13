Вакцина против коронавируса: в США обнародовали результаты испытаний

Американская компания Moderna обнародовала результаты испытаний вакцины против COVID-19.

Предварительные результаты испытания вакцины против коронавируса на мышах, совершенные американской компанией Moderna, показали, что исследуемое средство не увеличивает риск тяжелого течения болезни и даже одна его доза может защитить от заболевания COVID-19.

Об этом сообщает The Times Of India.

"Ряд испытаний средства против COVID-19 на мышах, осуществленных компанией Moderna Inc, предоставила некоторую уверенность, что это средство не будет создавать риск возникновения более тяжелых заболеваний и даже одна доза средства сможет обеспечить защиту от нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Предыдущие исследования относительно вакцин против вируса SARS - близкого родственника нового коронавируса, свидетельствовали, что вакцины против таких вирусов могут иметь непредсказуемый эффект, вызывая более серьезные заболевания.

Данные, опубликованные компанией Moderna Inc дают некоторую уверенность, что этого риска нет.

Moderna Inc заявила в четверг, что планирует начать испытания заключительной стадии, в которых примут участие 30 тысяч человек в июле.

Напоминаем, американская клинико-биотехнологическая компания Moderna Inc объявила об успешной первой фазе испытаний средства mRNA-1273 для изготовления эффективной вакцины против коронавируса.

За последние сутки в мире зарегистрировали 15046 новых случаев коронавирусной болезни. Общее количество подтвержденных случаев заболевания в мире составляет 7775042. Вследствие пандемии в мире потеряли жизни уже 428956 человек. Выздоровели 3987014 пациентов.