Скачать
Воскресенье, 14.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Отмена пробного ВНО: в "СН" предлагают ввести компенсацию
Отмена пробного ВНО: в "СН" предлагают ввести компенсацию
Дуда о российской агрессии: Мы не можем оставить Украину
Дуда о российской агрессии: Мы не можем оставить Украину
Заря - Динамо: детальный обзор скандального матча УПЛ (Видео)
Заря - Динамо: детальный обзор скандального матча УПЛ (Видео)
Петров пост 2020: дата, история и традиции
Петров пост 2020: дата, история и традиции

Вакцина против коронавируса: в США обнародовали результаты испытаний

Вакцина против коронавируса: в США обнародовали результаты испытаний
23:07 Сб, 13 Июнь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Американская компания Moderna обнародовала результаты испытаний вакцины против COVID-19.

Предварительные результаты испытания вакцины против коронавируса на мышах, совершенные американской компанией Moderna, показали, что исследуемое средство не увеличивает риск тяжелого течения болезни и даже одна его доза может защитить от заболевания COVID-19.

Об этом сообщает The Times Of India.

"Ряд испытаний средства против COVID-19 на мышах, осуществленных компанией Moderna Inc, предоставила некоторую уверенность, что это средство не будет создавать риск возникновения более тяжелых заболеваний и даже одна доза средства сможет обеспечить защиту от нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Предыдущие исследования относительно вакцин против вируса SARS - близкого родственника нового коронавируса, свидетельствовали, что вакцины против таких вирусов могут иметь непредсказуемый эффект, вызывая более серьезные заболевания.

Данные, опубликованные компанией Moderna Inc дают некоторую уверенность, что этого риска нет.

Moderna Inc заявила в четверг, что планирует начать испытания заключительной стадии, в которых примут участие 30 тысяч человек в июле.

Напоминаем, американская клинико-биотехнологическая компания Moderna Inc объявила об успешной первой фазе испытаний средства mRNA-1273 для изготовления эффективной вакцины против коронавируса.

За последние сутки в мире зарегистрировали 15046 новых случаев коронавирусной болезни. Общее количество подтвержденных случаев заболевания в мире составляет 7775042. Вследствие пандемии в мире потеряли жизни уже 428956 человек. Выздоровели 3987014 пациентов.

 
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вакцина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Природное лекарство": почему стоит есть бананы
02 Михаил Ефремов может избежать тюрьмы за совершенное им пьяное ДТП
03 Программа расширенных возможностей и Украина: Канада приветствовала решение НАТО
04 Опасно для здоровья: какие продукты нельзя разогревать в микроволновке
05 Кофепитие Зеленского на карантине: Ляшко рассказал о последствиях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Бельгии за сутки от коронавируса умерли 8 человек
В Бельгии за сутки от коронавируса умерли 8 человек
Дело Порошенко: в Европарламенте обещают &quot;внимательно следить&quot; за развитием событий
Европарламент будет следить за ходом дела Порошенко
Дело Гандзюк: Мангер оказался в больнице
Дело Гандзюк: Мангер оказался в больнице
&quot;Корзина&quot; для удаленных файлов: в Android 11 появится новая функция
"Корзина" для удаленных файлов: в Android 11 появится новая функция
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь