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В США усилит санкции против "марионетки Путина"

В США усилит санкции против "марионетки Путина"
02:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook
В Конгрессе США считают, что Евгений Пригожин нанес вред интересам Штатов.

Председатель Комитета международных отношений Конгресса США Элиот Энгель инициировал проект постановления, предусматривающий расширение санкций против приближенного к Путину российского бизнесмена Евгения Пригожина, а также координацию действий с Европейским союзом и другими странами в этой сфере.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Евгений Пригожин - марионетка Путина с длинной историей нанесение ущерба интересам Соединенных Штатов от имени российского правительства. "Фабрики троллей" его Агентства Интернет-исследований (IRA) нагло вмешивались в выборы 2016 и 2018 годов, проводя кампании по дезинформации против народа Америки, а боевики его Группы Вагнера принимали участие в подрывной деятельности против наших партнеров и союзников в Украине, Сирии, Ливии, Африке и в других регионах», – заявил Энгель.

Пригожин отвергает обвинения во вмешательстве в выборы США. Ранее в этом году Минюст США отозвал одно из обвинений против фирмы Пригожина «Конкорд», что касалось вмешательства в выборы. Причиной отзыва стало опасение, что олигарх использует судебную систему США для сбора данных.

В сентябре 2019 года США ввели санкции против Пригожина за финансирование так называемой «фабрики троллей», которая пыталась повлиять на американские выборы 2018 года.

 
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Все по теме:

США, Конгресс, Россия, Санкции.

Автор:

Телеграф
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