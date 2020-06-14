Скачать
Воскресенье, 14.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
У еще одного нардепа выявили коронавирус
У еще одного нардепа выявили коронавирус
В Африке коронавирусом болеют 225 тысяч человек
В Африке коронавирусом болеют 225 тысяч человек
Барселона уверено обыграла Мальорку
Барселона уверено обыграла Мальорку
Рецепт дня: Жареный картофель со сметаной
Рецепт дня: Жареный картофель со сметаной

Шеф полиции Атланты уволилась из-за гибели афроамериканца после задержания

Шеф полиции Атланты уволилась из-за гибели афроамериканца после задержания
05:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Глава полиции города Атланты уволилась в связи с тем, что в стычке с офицером полиции погиб афроамериканец.

Глава полиции города Атланты (штат Джорджия) Эрика Шилдс оставила свой пост в связи с тем, что в стычке с офицером полиции погиб 27-летнй афроамериканец Рэйшард Брукс.

"Из глубокой и неизменной любви к этому городу и этому департаменту я изъявила желание уйти с поста начальника полиции. Настало время для города двигаться вперед и укреплять доверие между правоохранительными органами и общинами, которым они служат", - говорится в распространенном ею заявлении.

Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс объявила, что приняла отставку, а также потребовала немедленно уволить офицера, который застрелил Брукса.

Трагический инцидент произошел в пятницу поздно вечером. В полицию Атланты поступило сообщение, что некий мужчина заснул в машине, заблокировав въезд на стоянку ресторана. Прибывшие полицейские определили, что это Брукс, взяли у него пробу на содержание алкоголя, которая оказалась положительной. Между полицейскими и Бруксом вспыхнула перепалка, в ходе которой последний выхватил у офицера электрошокер и пытался бежать. Полицейский применил оружие. Брукс был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Гибель Брукса спровоцировала демонстрацию протеста в городе, которая прошла на фоне массовых акций против расизма и произвола полиции практически на всей территории Соединенных Штатов после того, как в результате действий полицейского в Миннеаполисе скончался афроамериканец Джордж Флойд.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Полиция, Атланта.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дуда о российской агрессии: Мы не можем оставить Украину
02 Дело Порошенко: в Европарламенте обещают "внимательно следить" за развитием событий
03 Дрон заснял самую большую миграцию зеленых черепах в мире (Видео)
04 На Одесщине полиция ищет спортсменку: подробности
05 Заря - Динамо: детальный обзор скандального матча УПЛ (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Лондоне: задержаны более 100 человек
Протесты в Лондоне: задержаны более 100 человек
На Одесщине полиция ищет спортсменку: подробности
На Одесщине полиция ищет спортсменку: подробности
Эксперт дал прогноз по поводу летнего курса доллара в Украине
Эксперт дал прогноз по поводу летнего курса доллара в Украине
Программу пилотируемых полетов NASA впервые возглавит женщина
Программу пилотируемых полетов NASA впервые возглавит женщина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь