Трамп заявил, что США создают самую быструю в мире гиперзвуковую ракету

Президент США Дональд Трамп заявил, что США активно обновляет свой арсенал вооружения и разрабатывает самую быструю в мире гиперзвуковую ракету.

Соединенные Штаты Америки создают новейшие гиперзвуковые ракеты, которые будут намного быстрее существующих ныне в мире ракеты. Кроме того они смогут поражать цели с точностью до 35,5 см.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками Военной академии США Вест-Пойнт, сообщает пресс-служба Белого дома.

По его словам, США строят сотни кораблей, бомбардировщиков, истребителей и вертолетов, новые танки, военные спутники и ракеты.

"Мы строим ракеты, в том числе гиперзвуковую ракету, которая будет в 17 раз быстрее, чем самые быстрые ракеты в мире. Она может поражать цель на расстоянии в тысячу миль (около 1,6 тысячи км), причем отклонение от центральной точки составляет не более 14 дюймов (порядка 35,5 см)", − подчеркнул американский лидер.

Трамп подчеркнул, что его администрация начала восстановления американских вооруженных сил и уже выделило на оборонные расходы более чем на 2 триллиона долларов.

Как сообщалось, Трамп подчеркнул, что США заканчивают "эпоху бесконечных войн".

"Мы сосредоточим усилия на защите жизненно важных интересов Америки. Американские войска не обязаны решать давние конфликты в далеких странах, о которых многие даже не слышали. Мы не полицейские мира", - заявил Трамп.