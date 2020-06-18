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Угроза не исчезла: Трамп продлил санкции против КНДР

Угроза не исчезла: Трамп продлил санкции против КНДР
Обновлено 04:38 Сегодня Телеграф Украинская правда
Президент США Дональд Трамп на год санкции против Северной Кореи. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Ограничения были введены еще в 2008 году как реакция на ядерную опасность Северной Кореи.

Отмечается, что на Корейском полуострове до сих пор существует риск распространения ядерного материала.

Президент считает, что опасная деятельность Северной Кореи может повредить национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

Вашингтон вводит новые санкции против Сирии

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты наблюдают за попытками Северной Кореи разработать новые виды вооружений и выразил готовность действовать в ответ, если такое оружие появится.

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Все по теме:

Санкции, КНДР, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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