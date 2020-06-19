Штаты расширили санкции против Венесуэлы

Минфин США усилил санкции против Венесуэлы.

Минфин США объявил в четверг о решении распространить санкции против трех иностранных физлиц, восьми компаний и двух танкеров, через которых Каракас пытался торговать нефтью в обход американских ограничительных мер.

В пресс-релизе Минфина отмечается, что санкции вводятся за "за принадлежность к сети, занимавшейся попытками обойти американские санкции против венесуэльской нефтяной промышленности".

По информации министерства финансов США, в Каракасе создали схемы, цель которых - перепродажа более чем 30 млн баррелей венесуэльской нефти. Некоторые компоненты этой системы как раз в четверг внесены в американский санкционный SDN List.

В Минфине пояснили, что речь идет о сети по торговле нефтью, базирующейся в Мексике. Все три физлица, добавленные в список, - мексиканские граждане.

В списке также оказалась мексиканская компания Libre Abordo, которая, по данным министерства финансов США, играла ключевую роль в попытках продать венесуэльскую нефть. Также под санкциями оказались компании из других стран, в частности - из Сингапура и Греции.

В то же время, два танкера и две компании были исключены из SDN List.