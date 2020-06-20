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Суббота, 20.06.2020
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США пока не будут отменять запрет на въезд в страну для европейцев

США пока не будут отменять запрет на въезд в страну для европейцев
02:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
У властей США "нет планов" по отмене ограничений в области путешествий.

Соединенные Штаты пока не планируют снимать запрет на въезд в страну для путешественников, прибывающих из стран Шенгенской зоны.

Об этом сообщает DW.

Президент США Дональд Трамп продолжает наблюдать за ситуацией, однако на данный момент у властей "нет планов" по отмене ограничений в области путешествий, заявил в пятницу, 19 июня, официальный представитель Белого дома в Вашингтоне.

При этом он подчеркнул, что введение этих ограничений в самом начале пандемии COVID-19 было исключительно важно для спасения человеческих жизней в США.

Запрет въезд в страну для путешественников, прибывающих из государств Шенгенской зоны, Трамп ввел в середине марта, когда сразу в нескольких европейских странах были зафиксированы вспышки коронавируса. Тогда президент США заявил, что ограничения вводятся на срок в 30 дней. Однако в середине апреля Трамп сообщил, что они останутся в силе до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка в европейских странах, наиболее сильно пострадавших от коронавируса, не улучшится.

В конце мая глава Белого дома указал, что снятие запрета на въезд в США для европейцев будет зависеть от их прогресса в борьбе с пандемией. Ограничения на въезд в Соединенные Штаты распространяются также на жителей Китая и Бразилии.

Напомним, общее число заражений коронавирусом в США с начала пандемии достигло 2 286 168 случаев. По этому показателю страна занимает первое место в мире. От последствий вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 в Штатах к сегодняшнему дню скончались 121 233 пациента, 545 из них - за последние 24 часа.

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США, Дональд Трамп, Панедмия.

Автор:

Телеграф
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