Карантинные меры: США могут приостановить выдачу некоторых типов рабочих виз

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает указ по ограничению выдачи нескольких типов временных рабочих виз.

По данным СМИ, этот указ может быть подписан уже в ближайшее время.

Об этом сообщает New York Times.

Предположительно, речь идет о визах типа J-1 и других визах, которые выдаются участникам программ культурного и профессионального обмена, указывает CNBC. По данным телеканала, соответствующий план продвигают, в первую очередь, советник Трампа Стивен Миллер, уже неоднократно выступавший за ужесточение миграционного законодательства, а также сотрудник министерства национальной безопасности Кен Кучинелли.

Отмена некоторых рабочих виз ударит по индустрии путешествий, а также ресторанному бизнесу и другим отраслям американской экономики, которые связаны с программами выдачи краткосрочных рабочих виз.

В то же время, по данным газеты New York Times, ограничения коснутся не только виз типа J-1, но и виз типа H-1B, которые часто выдаются программистам и другим высококвалифицированным специалистам. "По мнению некоторых критиков, они препятствуют тому, чтобы соответствующие рабочие места доставались американцам", - указывает издание.

Также могут быть затронуты визы типов L-1 (для членов руководства компаний) и H-2B (для сезонных рабочих, которые работают чаще всего в сфере ландшафтной планировки и гостиничного бизнеса).

Как сообщалось, США приостановили выдачу гринкарт и иммиграционных виз.