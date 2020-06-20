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Карантинные меры: США могут приостановить выдачу некоторых типов рабочих виз

Карантинные меры: США могут приостановить выдачу некоторых типов рабочих виз
09:01 Сегодня Телеграф УНН
Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает указ по ограничению выдачи нескольких типов временных рабочих виз.

По данным СМИ, этот указ может быть подписан уже в ближайшее время.

Об этом сообщает New York Times.

Предположительно, речь идет о визах типа J-1 и других визах, которые выдаются участникам программ культурного и профессионального обмена, указывает CNBC. По данным телеканала, соответствующий план продвигают, в первую очередь, советник Трампа Стивен Миллер, уже неоднократно выступавший за ужесточение миграционного законодательства, а также сотрудник министерства национальной безопасности Кен Кучинелли.

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Отмена некоторых рабочих виз ударит по индустрии путешествий, а также ресторанному бизнесу и другим отраслям американской экономики, которые связаны с программами выдачи краткосрочных рабочих виз.

В то же время, по данным газеты New York Times, ограничения коснутся не только виз типа J-1, но и виз типа H-1B, которые часто выдаются программистам и другим высококвалифицированным специалистам. "По мнению некоторых критиков, они препятствуют тому, чтобы соответствующие рабочие места доставались американцам", - указывает издание.

Также могут быть затронуты визы типов L-1 (для членов руководства компаний) и H-2B (для сезонных рабочих, которые работают чаще всего в сфере ландшафтной планировки и гостиничного бизнеса).

Как сообщалось, США приостановили выдачу гринкарт и иммиграционных виз.

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США, Визы.

Автор:

Телеграф
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