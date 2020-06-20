В Нью-Йорке дату освобождения рабов в Америке объявили праздничным днем

19 июня 1865 года в штате Техас провозгласили, что все рабы теперь свободны.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил, что 19 июня станет официальным праздником в городе.

Как пишет BBC News, Де Блазио заявил, что эту дату будут отмечать как праздник с 2021 года, она официально станет выходным днем. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ранее также рассказал о планах закрепить в законодательстве, что с 2021 года 19 июня станет праздничным для всех жителей региона.

Как известно, 19 июня 1865 года в штате Техас провозгласили, что все рабы теперь свободны. Формально решение об отмене рабства в США приняли почти за два с половиной года до этого, но из-за гражданской войны, которая закончилась только в апреле 1865 года, а также из-за отдаленности рабовладельческого Техаса, освобождение рабов там произошло со значительной задержкой. Этот же штат стал первым в стране, объявившим 19 июня праздником. Это было сделано еще в 1980 году.

Значение даты возросло на фоне протестов Black Lives Matter. Акции против расизма и полицейского насилия, а также беспорядки начались в США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая полиция Миннеаполиса задержала его по подозрению в использовании фальшивой купюры. Один из офицеров Дерек Шовин применил к безоружному удушающий прием – несколько минут стоял коленом у него на шее, несмотря на жалобы Флойда на нехватку воздуха. В итоге задержанный умер.

Ранее сообщалось, что на месте убийства Джорджа Флойда в США теперь совершают омовения.