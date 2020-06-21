В предвыборном штабе Трампа зафиксировали вспышку коронавируса

У работников предвыборного штаба Дональда Трампа выявили COVID-19.

У шести сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа обнаружили COVID-19.

Об этом сообщает директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Тим Мерт.

Мерт отметил, что COVID-19 обнаружили у сотрудников, которые организовывали предвыборный митинг Трампа в Тулси, штат Оклахома. Встреча жителей шатат с Трампом запланирована на сегодня.

"На сегодняшнем митинге не будут присутствовать COVID-положительные сотрудники или других лица, с которыми непосредственно был контакт", - сказал Мерт.

Напоминаем, бывший госсекретарь США и экс-глава Объединенного комитета начальников штабов Колин Пауэлл поддержал кандидатуру демократа Джо Байдена на президентских выборах.