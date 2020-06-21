По распоряжению Трампа: в США снизят темпы тестирования на COVID-19

В США снизят темпы тестирования на коронавирус.

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение снизить темпы тестирование на COVID-19 в США.

Об этом сообщили CNN.

"Когда делаешь много тестов, то получаешь больше положительных результатов. Поэтому я сказал подчиненным, чтобы снизили количество тестов. Они тестировали постоянно. Мы проверяли даже людей, которые не понимали, что происходит", - заявил Трамп.

На 5:00 21 июня в США проведено 28 миллионов тестов на коронавирус (одному человеку тест могут делать несколько раз). COVID-19 диагностировано у 2 330 578 человек в США.