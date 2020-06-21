В Коалиции сообщили об уничтожении трех лагерей ИГ

Международная коалиция во главе с США объявила о ликвидации трех лагерей "ИГ" на территории Ирака.

Как сообщается в заявлении Совместной объединенной оперативной группы операции "Непоколебимая решимость", коалиционные войска нанесли авиаудары по укрытиям боевиков 19 июня.

"По согласованию с правительством Ирака самолеты коалиции уничтожили три лагеря ИГИЛ в Вади Аш-Шай в Ираке 19 июня",— говорится в заявлении.

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