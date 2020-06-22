Скачать
Понедельник, 22.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Взрыв в Киеве: будет проведено всестороннее расследование причин
Взрыв в Киеве: будет проведено всестороннее расследование причин
Взрыв на Позняках: в ГСЧС опубликовали оперативную информацию
Взрыв на Позняках: в ГСЧС опубликовали оперативную информацию
"Ливерпуль" не смог одолеть "Эвертон"
"Ливерпуль" не смог одолеть "Эвертон"
У каждого человека есть своя внутренняя сила: тест, который поможет узнать какая у Вас
У каждого человека есть своя внутренняя сила: тест, который поможет узнать какая у Вас

Трамп раскритиковал "Северный поток-2"

Трамп раскритиковал "Северный поток-2"
01:33 Сегодня Телеграф УНИАН
Дональд Трамп также упрекнул Берлин в недостаточных, по его мнению, взносах в бюджет НАТО.

Президент США Дональд Трамп на предвыборной встрече со сторонниками раскритиковал газопровод "Северный поток - 2", из-за которого Берлин платит Москве "миллиарды долларов".

Об этом сообщает DW.

На предвыборной встрече со своими сторонниками в городе Талса в штате Оклахома Трамп заявил, что Берлин платит Москве "миллиарды долларов за новехонький газопровод".

"Мы должны защитить Германию от России", - призвал глава Белого дома.

США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока - 2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года.

Кроме того, президент США вновь упрекнул Берлин в недостаточных, по его мнению, взносах в бюджет НАТО. В течение 25 лет Германия задолжала Североатлантическому альянсу "один триллион долларов", утверждает глава Белого дома.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Дональд Трамп, Северный поток-2.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "И мы пойдем в церковь": Леся Никитюк может породниться с Михаилом Поплавским
02 Метеорологи "наглядно" показали изменение климата
03 Напал со спины: в Кировоградской области злоумышленник ударил полицейского ножом
04 "Объявление войны": в Ливии отреагировали на заявление президента Египта
05 Певица Sonya Kay рассекретила подарок тети Софии Ротару
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Объявление войны&quot;: в Ливии отреагировали на заявление президента Египта
В Ливии отреагировали на заявление президента Египта
Дело МН17: В Гааге возобновляются слушания
Дело МН17: В Гааге возобновляются слушания
Трамп раскритиковал &quot;Северный поток-2&quot;
Трамп раскритиковал "Северный поток-2"
Представят либо в июле, либо в августе: Samsung сертифицировала сразу два новых гаджета
Представят либо в июле, либо в августе: Samsung сертифицировала сразу два новых гаджета
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь