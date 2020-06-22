Трамп раскритиковал "Северный поток-2"

Дональд Трамп также упрекнул Берлин в недостаточных, по его мнению, взносах в бюджет НАТО.

Президент США Дональд Трамп на предвыборной встрече со сторонниками раскритиковал газопровод "Северный поток - 2", из-за которого Берлин платит Москве "миллиарды долларов".

Об этом сообщает DW.

На предвыборной встрече со своими сторонниками в городе Талса в штате Оклахома Трамп заявил, что Берлин платит Москве "миллиарды долларов за новехонький газопровод".

"Мы должны защитить Германию от России", - призвал глава Белого дома.

США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока - 2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года.

Кроме того, президент США вновь упрекнул Берлин в недостаточных, по его мнению, взносах в бюджет НАТО. В течение 25 лет Германия задолжала Североатлантическому альянсу "один триллион долларов", утверждает глава Белого дома.