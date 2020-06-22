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Советник Белого дома опроверг заявление Болтона о просьбе Трампа к лидеру КНР

Советник Белого дома опроверг заявление Болтона о просьбе Трампа к лидеру КНР
04:29 Сегодня Телеграф Укринформ
Питер Наварро заявил, что он находился в комнате, где проходила встреча президента Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина.

Советник Белого дома, присутствовавший на встрече Трампа с Си Цзиньпином, заявил, что президент США не просил лидера КНР помочь ему с переизбранием.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро заявил в воскресенье, что он находился в комнате, где проходила встреча президента Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина, однако не слышал, чтобы президент США просил руководителя КНР помочь ему добиться переизбрания", - пишет издание.

Выступая на канале CNN, Наварро сказал, что заявление об этом, сделанное в книге бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, является "просто дурацким", учитывая то, насколько жестким был проводимый Трампом курс по отношению к Китаю, связанный с нечестными торговыми практиками Пекина.

"Я никогда этого не слышал. А я был в комнате", - сказал Наварро, вторя заявлению торгового представителя США на переговорах с Китаем Роберта Лайтхайзера.

Напомним: мемуары Болтона стали скандальными задолго до их выхода. Еще зимой стало известно, что в них подтверждается шантаж Украины со стороны Трампа, за который ему объявили импичмент в Палате представителей.

71-летний Болтон был советником Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 года. Осенью 2019 года он подал в отставку по инициативе президента. Трамп заявил, что причиной увольнения послужили разногласия.

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Все по теме:

США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Джон Болтон.

Автор:

Телеграф
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