Выборы в США: Болтон рассказал, за кого будет голосовать

Бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон намерен голосовать за кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. По его словам, Трамп не представляет дело республиканцев.

Об этом сообщает The Telegraph.

"В 2016 году я голосовал за Трампа, а не за Хиллари Клинтон. Теперь, увидев этого президента вблизи, я не могу сделать это снова. Я беспокоюсь за страну, и он не представляет дело республиканцев, которое я хочу поддерживать", - заявил Болтон.

Он отметил, что Трамп "путает интересы страны со своими собственными".

"Это означает, что нет последовательной темы или стратегии. Решение, принятое в один день, может быть легко изменено на следующий", - сообщил Болтон.

Как сообщалось, 17 июня ведущие американские СМИ начали публиковать отрывки из мемуаров Болтона "Комната, где это произошло", где он рассказывает о периоде пребывания в команде президента Трампа на посту советника по нацбезопасности.

В частности, Джон Болтон подтвердил, что президент Трамп приостановил военную помощь Украине для получения компромата на своих политических соперников — Джо Байдена и Хиллари Клинтон. Кроме того, по словам Болтона, Трамп не хотел вводить санкции против РФ и даже заблокировал официальное заявление с критикой Кремля по случаю десятой годовщины вторжения России в Грузию.