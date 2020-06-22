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Выборы в США: Болтон рассказал, за кого будет голосовать

Выборы в США: Болтон рассказал, за кого будет голосовать
Обновлено 08:05 Сегодня Телеграф Укринформ
Бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон намерен голосовать за кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. По его словам, Трамп не представляет дело республиканцев.

 Об этом сообщает The Telegraph.

"В 2016 году я голосовал за Трампа, а не за Хиллари Клинтон. Теперь, увидев этого президента вблизи, я не могу сделать это снова. Я беспокоюсь за страну, и он не представляет дело республиканцев, которое я хочу поддерживать", - заявил Болтон.

Он отметил, что Трамп "путает интересы страны со своими собственными".

"Это означает, что нет последовательной темы или стратегии. Решение, принятое в один день, может быть легко изменено на следующий", - сообщил Болтон.

Как сообщалось, 17 июня ведущие американские СМИ начали публиковать отрывки из мемуаров Болтона "Комната, где это произошло", где он рассказывает о периоде пребывания в команде президента Трампа на посту советника по нацбезопасности.

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В частности, Джон Болтон подтвердил, что президент Трамп приостановил военную помощь Украине для получения компромата на своих политических соперников — Джо Байдена и Хиллари Клинтон. Кроме того, по словам Болтона, Трамп не хотел вводить санкции против РФ и даже заблокировал официальное заявление с критикой Кремля по случаю десятой годовщины вторжения России в Грузию.

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США, Хиллари Клинтон, Джо Байден, Дональд Трамп, Джон Болтон.

Автор:

Телеграф
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