А выборы все ближе: в избирательном штабе Трампа нашли новых инфицированных коронавирусом

"После очередной серии тестирования сотрудников кампании в Талсе, анализы еще двух членов передовой команды показали положительный результат на коронавирус. Эти сотрудники посещали митинг (где выступал Дональд Трамп – ред.), но носили маски в течение всего мероприятия", - заявил представитель президентской кампании.
Он сообщил, что после подтверждения заболевания у сотрудников избирательный штаб немедленно активизировал протоколы карантина, а также отслеживание контактов.
Как сообщалось ранее, в воскресенье Дональд Трамп провел предвыборный митинг в Талсе, штат Оклахома. Перед проведением мероприятия в кампании кандидата от республиканцев сообщили об инфицировании коронавирусом шести сотрудников.
Таким образом, в кампании Трампа общее количество людей с подтвержденным COVID-19 увеличилось до восьми человек.