А выборы все ближе: в избирательном штабе Трампа нашли новых инфицированных коронавирусом

Два новых случая заболевания коронавирусом обнаружили медики в избирательной команде Дональда Трампа, которая готовила ему митинг в воскресенье в городе Талса, штат Оклахома. Об этом заявил в понедельник директор по вопросам коммуникации президентской кампании Трампа Том Мурто (Tim Murtaugh), сообщает CNN.

"После очередной серии тестирования сотрудников кампании в Талсе, анализы еще двух членов передовой команды показали положительный результат на коронавирус. Эти сотрудники посещали митинг (где выступал Дональд Трамп – ред.), но носили маски в течение всего мероприятия", - заявил представитель президентской кампании.

Он сообщил, что после подтверждения заболевания у сотрудников избирательный штаб немедленно активизировал протоколы карантина, а также отслеживание контактов.

Как сообщалось ранее, в воскресенье Дональд Трамп провел предвыборный митинг в Талсе, штат Оклахома. Перед проведением мероприятия в кампании кандидата от республиканцев сообщили об инфицировании коронавирусом шести сотрудников.

Таким образом, в кампании Трампа общее количество людей с подтвержденным COVID-19 увеличилось до восьми человек.