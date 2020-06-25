В США умер сын Хрущева: полиция раскрыла детали смерти

Правоохранители США не нашли признаков преступления в гибели сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, доктора технических наук Сергея Хрущева. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию города Крэнстон в штате Род-Айленд.

Причиной смерти 84-летнего Сергея Хрущева стало огнестрельное ранение в голову, сообщил представитель бюро судебно-медицинской экспертизы в Род-Айленде Джозеф Уэнделкин. Идет ли речь о самоубийстве или неосторожном обращении с оружием, не уточняется.

Полиция начала расследование после того, как 18 июня о смерти Хрущева-младшего сообщила его жена. Хрущева объявили мертвым на месте происшествия, после чего расследование завершили, сообщили в полицейском управлении Крэнстона.

Сергей Хрущев, как ожидается, будет похоронен в октябре на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщила его вдова Валентина Голенко.

Сергей Хрущев занимался в СССР разработкой баллистических ракет. Он был удостоен Ленинской премии и звания Героя Социалистического труда. В 1991 году переехал в США по приглашению Брауновского университета в Провиденсе. В 1999 году получил гражданство США.