В США умер сын Хрущева: полиция раскрыла детали смерти

Причиной смерти 84-летнего Сергея Хрущева стало огнестрельное ранение в голову, сообщил представитель бюро судебно-медицинской экспертизы в Род-Айленде Джозеф Уэнделкин. Идет ли речь о самоубийстве или неосторожном обращении с оружием, не уточняется.
Полиция начала расследование после того, как 18 июня о смерти Хрущева-младшего сообщила его жена. Хрущева объявили мертвым на месте происшествия, после чего расследование завершили, сообщили в полицейском управлении Крэнстона.
Сергей Хрущев, как ожидается, будет похоронен в октябре на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщила его вдова Валентина Голенко.
Сергей Хрущев занимался в СССР разработкой баллистических ракет. Он был удостоен Ленинской премии и звания Героя Социалистического труда. В 1991 году переехал в США по приглашению Брауновского университета в Провиденсе. В 1999 году получил гражданство США.