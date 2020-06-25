В Штатах могут вернуть карантин, но не везде

Cоветник Белого дома заявил, что в некоторых районах США могут вернуть карантин.

Рост количества заболевших на COVID-19 в отдельных частях США, вероятно, приведет к восстановлению карантинных мер в некоторых районах страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на VA.

"Скачок числа случаев заражения коронавирусом в отдельных частях США, вероятно, приведет к восстановлению карантинных мер в некоторых районах, но не по всей стране", - сказал советник Белого дома по экономике Ларри Кадлоу.

Сообщается, что он рассчитывает на уверенное восстановление экономики и прогнозирует рост порядка 20 процентов в третьем и четвертом кварталах 2020 года.

Напомним, от коронавирусной инфекции в мире умерло более 480 тыс. человек.