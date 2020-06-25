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США и ЕС создают платформу для противодействия китайскому влиянию

США и ЕС создают платформу для противодействия китайскому влиянию
22:54 Чт, 25 Июнь 2020 Телеграф Укринформ
США и ЕС создадут новую международную платформу по вопросам Китая.

Соединенные Штаты приняли предложение Европейского Союза о создании новой международной платформы противодействия китайскому влиянию под названием "Диалог США-ЕС по вопросам Китая".

Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео во время прямого включения, проведенного под эгидой Брюссельского форума, организованного Немецким Фондом Маршалла.

"Я рад сообщить, что Соединенные Штаты приняли предложение высокого представителя ЕС Борреля о создании Диалога США-ЕС по вопросам Китая", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Он уточнил, что это будет новый механизм для обсуждения беспокойств относительно китайской угрозы для Запада. Важной частью этого процесса станет обмен разведывательной информацией "с целью сохранения демократии и свободы, которые Коммунистическая партия Китая (КПК) хочет взорвать".

"Между свободой и авторитаризмом не может быть компромисса", - подчеркнул госсекретарь США.

Ожидается, что Помпео уже через несколько недель отправится в Европу, чтобы принять участие в первых встречах, где будут обсуждены главные задачи нового международного формата.

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ЕС, США, Майкл Помпео.

Автор:

Телеграф
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