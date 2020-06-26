Трамп обвинил лидера Black Lives Matter в попытке госпереворота

Дональд Трамп считает, что Black Lives Matter подстрекают к госперевороту.

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что руководство движения Black Lives Matter (BLM), что переводится как "Жизни черных имеют значение", подстрекает к измене и государственному перевороту.

Об этом президент США написал в четверг на официальной Twitter-странице.

"Лидер движения Black Lives Matter заявляет: "Если США не дадут нам того, чего мы хотим, тогда мы выжжем эту систему и заменим ее". Это измена, мятеж, государственный переворот!", - заявил глава Белого дома.

Таким образом Трамп отреагировал на заявление основателя движения BLM в Нью-Йорке Хока Ньюсома (Hawk Newsome), которое тот обнародовал накануне в интервью телеканалу Fox News. В общении с ведущей Ньюсом добавил: "Я могу говорить образно. Я могу говорить буквально. Этот вопрос интерпретации".

Как сообщалось, в начале июня США охватили массовые протесты после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в штате Миннесота после жесткого задержания полицией. Протесты сопровождались массовыми погромами, разворовыванием магазинов, а также осквернением памятников историческим лицам США.