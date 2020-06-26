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Пандемия COVID-19: в Штатах список симптомов пополнился новыми признаками

Пандемия COVID-19: в Штатах список симптомов пополнился новыми признаками
16:20 Сегодня Телеграф УНН
Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США расширили в четверг список симптомов коронавируса, включив в него диарею, тошноту, насморк и заложенность носа. Соответствующая информация размещена на сайте ЦКПЗ, отмечает УНН.

Ранее в список входили высокая температура, кашель, затрудненное дыхание, повышенная утомляемость, боли в мышцах, головная боль, потеря вкуса и запаха, раздражение горла. При этом в ЦКПЗ предупреждают, что перечень не полный и может быть расширен в дальнейшем. Признаки заболевания проявляются в период от 2 до 14 дней после заражения.

Ученые продолжают изучать новый коронавирус, выявляя его особенности. Вместе с тем, картина проявления вызываемого им заболевания может быть различной, а список симптомов — различаться в зависимости от очагов. Согласно опубликованному ранее в медицинском журнале Plos one исследованию, подготовленному Лидским университетом в Великобритании, наиболее распространенные признаки болезни — температура, кашель, повышенная утомляемость, потеря запаха и затрудненное дыхание.

Однако в разных очагах доля проявления этих симптомов может значительно различаться. Например, высокая температура была зафиксирована у 72% заразившихся в Сингапуре, но только у 32% — в Южной Корее. Кашель был обнаружен у 72% больных в Нидерландах, но только у 18% — в Южной Корее.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 2,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 125 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,6 млн человек, свыше 490 тыс. умерли.

Добавим, что американские молекулярные биологи выяснили, что самая распространенная мутация в геноме SARS-CoV-2, характерная более чем для половины изученных штаммов вируса, улучшает его способность проникать в клетки от 2,5 до 8 раз. Предварительные результаты своей работы ученые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv.

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Все по теме:

США, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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