В США может появиться еще один штат

Вашингтон может стать еще одним американским штатом.

Палата представителей Конгресса США одобрила большинством голосов наделение столицы Вашингтона статусом штата.

Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект поддержали 232 конгрессмена, против выступили 180 конгрессменов.

Авторами инициативы выступили сторонники Демократической партии, которые напоминают, что жители столицы добросовестно исполняют гражданские обязанности, но при этом не имеют возможности избирать своих представителей в федеральный Конгресс.

Вашингтон с административной точки зрения является федеральным округом Колумбия, который не входит ни в один из штатов и не имеет полноценных представителей в Конгрессе.

В палате представителей у него есть только один делегат, который не имеет права голоса на пленарных заседаниях и может голосовать только по процедурным вопросам и на уровне комитетов. В сенате столица представителя не имеет. По прогнозам экспертов, республиканцы не поддержат наделение Вашингтона статусом штата, а в Белом доме и вовсе заявили, что наложат вето на законопроект.