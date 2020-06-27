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Помпео огорчен, что европейские страны не считают РФ серьезной угрозой

Помпео огорчен, что европейские страны не считают РФ серьезной угрозой
06:14 Сегодня Телеграф Украинская правда
Майк Помпео прокомментировал вывод около 10 тысяч американских военных из Германии.

Государственный секретарь США Майк Помпео считает, что отдельные страны Европы не воспринимают Россию как серьезную угрозу, как это делают США.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По мнению главы Госдепа, Европа должна увеличить уровень собственной ответственности за свою оборону.

Таким образом Помпео прокомментировал вывод около 10 тысяч американских военных из Германии.

Он добавил, что Соединенные Штаты хотят пересмотреть стратегическое позиционирование своих военных в мире. Официальный Вашингтон призывает страны самостоятельно отвечать за свою оборону, поскольку в отдельных регионах уменьшится военное присутствие США.

Госсекретарь напомнил, что строительство газопровода "Северный поток-2" при содействии Берлина противоречит принципам безопасности Европы. Последний, по мнению США, должен увеличить свои расходы на оборону.

"Значительная часть энергии Германии будет теперь связана с Россией настолько глубоким и фундаментальным образом, что у Владимира Путина, который, вероятно, останется у власти в течение достаточно долгого времени, будет возможность, реальная возможность, нанести существенный вред Германии, если он решит это сделать", – сказал Помпео.

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РФ, Майк Помпео.

Автор:

Телеграф
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