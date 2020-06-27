Истребители США поднимались на перехват российских самолетов близ Аляски

Силы ПВО на севере США осуществили перехват четырех российских самолетов-разведчиков Ту-142, которые приблизились к побережью Аляски. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN со ссылкой на Североамериканское объединенное командование противовоздушной обороны NORAD.

"Американский истребитель F-22 перехватил четыре российских разведывательных самолета Ту-142 в субботу, которые вошли в зону идентификации ПВО Аляски (ADIZ)", - отмечается в сообщении.

Это не первый перехват россиян у берегов северной части США за последние недели. Так, в начале июня американские F-22 трижды перехватывали российские ядерные бомбардировщики в этом районе. Последний раз подобная ситуация произошла в эту среду, когда самолеты ПВО США перехватили морские патрульные самолеты Ил-38.

В этот раз российские разведчики находились в течение восьми часов в зоне идентификации ПВО Аляски, однако они не вошли в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Как заявил по этому поводу командующий NORAD генерал Терренс О'Шонеси, несмотря на COVID-19, его командование "остается в полной боевой готовности, чтобы полноценно выполнять миссию обороны" Соединенных Штатов.