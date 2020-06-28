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COVID-19 в США: Флорида бьет рекорды по заболеваемости

COVID-19 в США: Флорида бьет рекорды по заболеваемости
Обновлено 01:11 Сегодня Телеграф Укринформ
Флорида преодолела рекорд по количеству новых случаев заболевания COVID-19 за сутки.

Американский курортный штат Флорида, расположенный в южной части атлантического побережья США, за четыре последних дня демонстрирует рекордные показатели новых инфицированных коронавирусом, который вызывает заболевания COVID-19.

Об этом сообщает в субботу американское авторитетное издание The Hill.

"Уже третий раз за последние четыре дня Флорида преодолела рекорд по количеству новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. По информации Департамента здравоохранения штата, почти 10 тысяч новых инфицированных было зафиксировано с пятницы на субботу", - отмечается в сообщении.

Сейчас во Флориде насчитывается всего 132 555 инфицированных коронавирусом. Хотя штат занимает шестое место в стране по этому показателю, он все же опережает другие штаты по интенсивности новых заболеваний.

Тревожный всплеск случаев этой неделе заставил губернатора Флориды Рона Десантиса распорядиться прекратить продажу алкоголя в барах, чтобы замедлить распространение болезни. Власти считают причиной всплеска массовое пренебрежение правилами социального дистанционирование в ресторанах, барах и на пляжах после того, как были ослаблены карантинные нормы.

Это подтверждается уровнем заболеваемости среди молодежи, которая игнорирует призывы медиков сохранять дистанцию и носить маски. Сейчас, по статистике, средний возраст инфицированных в Флориде составляет 34 года.

Напомним: США и дальше находятся на первой строчке по количеству больных COVID-19. По данным Университета медицины имени Джона Хопкинса, по состоянию на субботу в США зафиксировано всего 2,493 миллиона больных. Из них 125,3 тысячи умерли, 670,8 тыс. - выздоровели.

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США, Флорида, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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