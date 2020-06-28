В США умер создатель логотипа "Я люблю Нью-Йорк"

Этот логотип стал известным во всем мире.

На 92 году жизни в США скончался дизайнер-график Милтон Глейзер, который создал логотип «I ♥ NY» («Я люблю Нью-Йорк»).

О его смерти сообщила вдова Глейзера, пишет Громадське со ссылкой на New York Times. Причиной она назвала инсульт.

В 1968 году Глейзер стал одним из основателей журнала «Нью-Йорк» и девять лет возглавлял в нем отдел дизайна. А в 1974-м он открыл собственную дизайнерскую фирму Milton Glaser, Inc.

Три года спустя он создал логотип «I NY». Сделал это бесплатно, чтобы развивать туризм в своем родном городе, который в тот период переживал финансовый кризис и разгул криминала.

Как отмечает BBC, этот логотип вскоре стал известным во всем мире и наиболее копируемым в истории дизайна.

Сам Глейзер признавался, что был поражен, как «простое и безыскусное дизайнерское решение» стало таким популярным.

Отмечается, что в 2004 году Глейзеру вручили награду за выдающиеся достижения в дизайне Смитсоновского музея дизайна Купер Хьюитт. В 2009 году он также стал лауреатом Национальной медали США за достижения в сфере искусства, став первым дизайнером, который получил эту высокую награду.