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США планируют выделить $3,8 млрд на сдерживание РФ в Европе

США планируют выделить $3,8 млрд на сдерживание РФ в Европе
08:48 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: facebook
Комитет по вооруженным силам Палаты представителей США в проекте выделения средств на военный бюджет страны в 2021 году предлагает направить 3,8 млрд долларов на сдерживание России в Европе. Об этом сообщает документ, опубликованный на странице комитета.

В разделе "Россия и Европа" сказано о необходимости дополнительно выделить 3,789 млрд долларов на поддержку усилий ЕС по сдерживанию действий России. Речь, кроме прочего, о развитии подводного флота, систем спутниковой связи, стратегической подготовке средств для переброски военнослужащих морским транспортом.

Также предлагается выделить 250 млн долларов в качестве военной помощи Украине, 50 млн из них предусмотрено потратить на финансирование летального вооружения для Киева. 

Также в документе зафиксирован запрет финансирования любой деятельности, способствующей признанию российской власти в оккупированном Крыму. Еще Конгресс предлагает и далее ограничивать военное сотрудничество США с Россией за исключением тех случаев, когда речь идет об уменьшении риска конфликтов. 

Военный бюджет-2021: США снова выделят Украине $250 млн

Как сообщалось, Американские истребители F-22 в субботу, 27 июня, провели перехват четырех российских самолетов в зоне оборонного определения вблизи Аляски.

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ЕС, США, РФ.

Автор:

Телеграф
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