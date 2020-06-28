В Белом доме отреагировали на информацию о российской "награде" талибам за убийство американских солдат

Президенту США Дональду Трампу и вице-президенту страны Майку Пенсу не докладывали о том, что российская разведка якобы платила Талибану за убийства американских военных в Афганистане. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома, сообщает The New York Times.

"Хотя Белый дом обычно не комментирует разведку или внутренние обсуждения, директор ЦРУ, советник по национальной безопасности и начальник штаба могут подтвердить, что ни президент, ни вице-президент не были проинформированы о предполагаемых действиях российской разведки", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани в субботу, 27 июня.

Накануне издание опубликовало расследование, где со ссылкой на источники утверждалось, что российское подразделение военной разведки тайно заплатило связанным с талибами боевикам за убийство военных США в Афганистане, и что Трамп был проинформирован об этом.

В статье также сообщалось, что Совет национальной безопасности Белого дома обсуждал эту проблему на межведомственном совещании в конце марта.

Джо Байден, кандидат от Демократической партии в гонке за президентское кресло, назвал это постыдным.