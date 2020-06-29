Трамп вновь попал в неловкую ситуацию

Дональд Трамп ретвитнул видео с расистским лозунгом, а позже решил его удалить.

Президент США Дональд Трамп поделился в соцсети Twitter видеороликом, на котором один из его сторонников несколько раз скандировал лозунг "Белая власть" ("white power").

Об этом сообщает BBC.

Лидер США ретвитнул это видео на своей официальной странице в соцсети и поблагодарил людей с видео за их поддержку.

Поступок Трампа вызвал критику и демократов, и отдельных республиканцев. Примерно через четыре часа после публикации Трамп удалил это видео со своей страницы.

Позже в Белом доме объяснили, что Трамп распространил это видео, не прослушав его. "Президент Трамп является большим поклонником The Villages (община пенсионеров в штате Флорида - ред.). Он не слышал ни одного заявления, сделанного на видео. Он увидел огромный интерес со стороны многих его сторонников", - сказал сотрудник пресс-службы Белого дома Джадд Дир.

Напомним: лозунг "white power" часто используют ультраправые белые националисты. Публикация появилась на фоне кризиса и дебатов о расовой дискриминации в США, вызванных резонансными убийствами белыми полицейскими афроамериканцев — Джорджа Флойда и Рейшара Брукса.