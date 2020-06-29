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В Пентагоне о переброске войск из Германии в Польшу: "Предупреждение Путину"

В Пентагоне о переброске войск из Германии в Польшу: "Предупреждение Путину"
04:31 Сегодня Телеграф Укринформ
В Пентагоне подробно рассказали о переброске войск из Германии в Польшу.

Несколько тысяч американских военнослужащих будут переброшены из Германии в одну из страны бывшей Организации Варшавского договора в качестве предупреждения президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на источники в Пентагоне.

Высокопоставленные сотрудники Министерство обороны США рассказали журналистам, что план предусматривает сокращение американского военного контингента в Германии до 25 тысяч человек: из страны выведут 9,5 тысячи военнослужащих. Часть из них вернется в США, часть – будет переброшена в одну из соседних стран.

Эти изменения должны послужить в качестве однозначного предупреждения Путину, чьи агрессивные планы уже подтверждены аннексией украинского Крыма в 2014 году.

Министр обороны Марк Эспер должен представить президенту Дональду Трампу план передислокации войск в Европе в ближайшую среду, 1 июля.

В Пентагоне не называют страну, в которую будут направлены несколько тысяч военнослужащих. Однако в ходе визита в Вашингтон президент Польши Анджей Дуда попросил Трампа разместить в Польше больше американских военных. Американский президент поддержал его и сообщил, что страны работают над новым Соглашением о сотрудничестве в сфере обороны.

Ранее Дональд Трамп сообщил о решении сократить американский контингент в Германии до 25 тысяч человек. Сейчас на территории страны дислоцируются 34,5 военнослужащих и около 18 тысяч гражданских сотрудников Армии США. До сентября из Германии должны вывести 9,5 тысячи военных. Часть из них отправят в Польшу, часть – вернутся в США.

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Все по теме:

Германия, США, Польша, Пентагон.

Автор:

Телеграф
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