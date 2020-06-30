Скачать
Вторник, 30.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Непростая" тема "Северного потока 2": в Германии обязуются проследить, чтобы интересы Украины были учтены
"Непростая" тема "Северного потока 2": в Германии обязуются проследить, чтобы интересы Украины были учтены
"Сговор" России и Талибана: Конгресс США требует от Трампа ответов
"Сговор" России и Талибана: Конгресс США требует от Трампа ответов
Шахтер получил за Соболя 1 миллион евро
Шахтер получил за Соболя 1 миллион евро
Яркость кометы NEOWISE увеличилась почти в три раза (Видео)
Яркость кометы NEOWISE увеличилась почти в три раза (Видео)

Может попасть в руки НОАК: США прекращают экспорт военной продукции в Гонконг

Может попасть в руки НОАК: США прекращают экспорт военной продукции в Гонконг
04:50 Сегодня Телеграф УНИАН
Соединенные Штаты прекращают экспорт военных товаров в Гонконг, больше не рассматривая этот административный район отдельно от Китая. Решение приняли в Государственном департаменте в понедельник, 29 июня. Об этом объявил госсекретарь США Майк Помпео, передает сайт Госдепа.

Он заявил, что Соединенные Штаты принимают такие меры из-за того, что Китай продвигает закон о безопасности, который в итоге ограничит свободы Гонконга и усилит влияние Пекина на этот город.

"Мы больше не можем различать экспорт товаров двойного назначения в Гонконг или материковый Китай... Мы не можем рисковать тем, что эти предметы попадут в руки Народно-освободительной армии, главная цель которой - поддерживать диктатуру Коммунистической партии Китая любыми необходимыми средствами", - сказал Помпео.

Теперь Министерство торговли, в свою очередь, перестанет проводить различие между Гонконгом и Китаем в отношении так называемых американских товаров двойного назначения, которые используются как в военных, так и в гражданских целях.

В списке товаров, которые перестанут поставлять в Гонконг - различные предметы, начиная от усовершенствованных боеприпасов и заканчивая военной техникой.

"Убийство и терроризм": Иран выдал ордер на арест Трампа и просит Интерпол помочь

Помпео объявил о решении через несколько часов после того, как Китай, в свою очередь, ограничил выдачу виз американцам в Гонконг.

Соединенные Штаты возглавили глобальное возмущение по поводу предложенного Пекином закона о безопасности, который запретил бы подрывную деятельность и митинги в Гонконге.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Гонконг, Майк Помпео.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На Украину надвигается холодный атмосферный фронт: пройдут сильные ливни
02 В Киеве на Позняках снова пожар в многоэтажке
03 Смертельное ДТП в Харьковской области: иномарку выбросило на обочину
04 Поваленные деревья и затопленные улицы: на Мариуполь обрушилась непогода
05 Яркость кометы NEOWISE увеличилась почти в три раза (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Меньше нарушений &quot;тишины&quot;, но больше взрывов: ОБСЕ дала отчет о ситуации на Донбассе
ОБСЕ дала отчет о ситуации на Донбассе
Никто не застрахован от &quot;коронакризиса&quot;: легендарный Cirque du Soleil обанкротился
Легендарный Cirque du Soleil обанкротился
COVID-19: ВОЗ направит в Китай группу для расследования причин пандемии
ВОЗ направит в Китай группу для расследования причин пандемии
Рецепт дня: Слойки-рулетики с фаршем, яблоком и фисташками
Рецепт дня: Слойки-рулетики с фаршем, яблоком и фисташками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь