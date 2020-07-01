Оскорблял латиноамериканцев: Трампа забанили на Twitch

Twitch временно заблокировал аккаунт Дональда Трампа за трансляцию на его канале двух видео, в которых президент США жёстко высказался об иммигрантах из Мексики. Сообщает The Verge.

Первый ролик был записан в 2016 году, в начале предвыборной кампании Трампа. Тогда он выступил с речью, в которой заявил, что из Мексики в США прибывают не нормальные люди, а "насильники, преступники и наркоторговцы".

Во втором видео можно было увидеть недавнее обращение Дональда Трампа к жителям города Талса, расположенного в штате Оклахома. Президент США рассказал, зачем нужны оперативные службы, и упомянул, что именно к ним обращаются девушки, старики и другие беззащитные, если "ночью к ним вломится "hombre" (просторечное название латиноамериканца — DTF)".

Twitch после блокировки Трампа подчеркнул, что правила использования сервиса распространяются на всех в равной степени, в том числе на президента США.

В июне Twitch усилил модерирование поведения своих пользователей. Так стриминговый сервис отреагировал на массовые обвинения популярных стримеров в сексуальных домогательствах. Нескольких видеоблогеров, которых обвинили в неподобающем поведении, Twitch забанил на неопределённый срок, после чего также навсегда заблокировал стримера Dr Disrespect — по неизвестной причине.