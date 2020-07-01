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Huawei и ZTE признаны угрозами национальной безопасности для США

Huawei и ZTE признаны угрозами национальной безопасности для США
Обновлено 06:18 Сегодня Телеграф Укринформ
Федеральная комиссия связи США официально объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозами национальной безопасности. Об этом говорится в заявлении Комиссии.

"FCC (Федеральная комиссия связи - ред.) определила Huawei и ZTE угрозами национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Отныне деньги из американского фонда общих услуг FCC нельзя будет использовать для приобретения, обслуживания и поддержки любого оборудования или услуг, предоставляемых или производимых этими компаниями.

Как отмечается, Huawei и ZTE имеют тесные связи с Коммунистической партией КНР, военным ведомством Китая и в целом подчиняются китайскому законодательству, обязывающему их сотрудничать с разведывательными органами государства.

"Мы не можем и не позволим Коммунистической партии Китая использовать сетевые уязвимости и поставить под угрозу нашу критически важную коммуникационную инфраструктуру", - говорится в заявлении Комиссии.

Как сообщалось, компания Huawei была вытеснена с американского рынка, а правительства Австралии и Новой Зеландии запретили ей строить сети 5G. Существенные ограничения для Huawei ввели также в Великобритании.

В Канаде уполномоченные органы уже длительное время изучают, стоит ли допускать Huawei к конкурсу по созданию инфраструктуры 5G из-за опасения, что Huawei может быть использован Пекином для осуществления шпионской деятельности.

В самой компании неоднократно подчеркивали, что китайская власть не имеет никакого влияния на принятие решений в Huawei.

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Китай, США, Huawei, ZTE.

Автор:

Телеграф
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