Скачать
Пятница, 03.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский отменил уголовную ответственность за нетрезвое вождение
Зеленский отменил уголовную ответственность за нетрезвое вождение
Мэр Коломыи и его заместитель заболели коронавирусом
Мэр Коломыи и его заместитель заболели коронавирусом
Рома сенсационно проиграла аутсайдеру Серии А
Рома сенсационно проиграла аутсайдеру Серии А
Каковы Ваши истинные ценности: психологический тест
Каковы Ваши истинные ценности: психологический тест

Закон нацбезопасности для Гонконга: Конгресс США одобрил санкции

Закон нацбезопасности для Гонконга: Конгресс США одобрил санкции
05:37 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook
Штаты введут новые санкции против Китая из-за закона нацбезопасности для Гонконга.

Конгресс США одобрил новые санкции против Китая после того, как Пекин принял критикуемый Западом закон о национальной безопасности для Гонконга. 2 июля Сенат единогласно поддержал законопроект о санкциях, на следующий день после того, как это сделала Палата представителей. Теперь документ отправили президенту США Дональду Трампу на подпись.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

Законопроект, в частности, вводит ограничительные меры в отношении банков, которые ведут дела с китайскими чиновниками. Под санкции попадают представители Коммунистической партии Китая, ответственные за принятие закона, а также представители полицейских подразделений, которые применяли силу к протестующим.

После того как закон вступил в силу 1 июля полиция Гонконга применила силу против тысяч демонстрантов — более 70 человек, по официальным данным, были задержаны по различным обвинениям.

Закон о нацбезопасности в автономии предоставляет Китаю право применять в Гонконге национальные законы и открывать там представительства спецслужб. Закон также позволяет наблюдения и прослушивание телефонных разговоров подозреваемых в нарушении закона. Подрывную деятельность, сепаратизм, терроризм и сотрудничество с иностранными силами наказывать не менее 10 годами тюрьмы. В отдельных случаях предусмотрено пожизненное заключение.

Закон о национальной безопасности Китая: в Гонконге в первый день задержали более 300 человек

Гонконг находился под властью Великобритании до 1997 года, пока не был передан Китаю при условии сохранения в городе особых административных правил. В последние годы город испытывает давление со стороны Пекина, гонконгская оппозиция заявляет, что властная Коммунистическая партия Китая отходит от задекларированного принципа “одна страна — две системы”.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Гонконг.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Секреты хорошего сна: несложные правила, которые помогут хорошо выспаться
02 Усик назвал свой самый сложный бой в карьере
03 Шкаф-купе в маленькую спальню - одно решение множества проблем
04 "Думаю, слова Меган очень огорчат королеву": появились новые детали в судебном разбирательстве Меган Маркл
05 Конгресс США обратился с письмом к Зеленскому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Флорида бьет рекорды с начала пандемии: Более 10 тыс больных за день
Флорида бьет рекорды с начала пандемии: Более 10 тыс за день
Эпидемия COVID-19: В Испании посчитали сумму убытков для туризма
Эпидемия COVID-19: В Испании посчитали убытки для туризма
Президент провел консультации с руководством НБУ
Президент провел консультации с руководством НБУ
Рецепт дня: Вишнёвый коблер
Рецепт дня: Вишнёвый коблер
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь