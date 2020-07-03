Трамп о выявлении большого числа больных в США: "Прекрасная новость"

Дональд Трамп считает "хорошей новостью" выявление большего числа зараженных коронавирусом в США.

Президент США Дональд Трамп назвал "хорошей новостью" то, что усиленное тестирование в стране выявляет гораздо больше инфицированных коронавирусом.

Об этом он написал в пятницу в Twitter.

"Рост количества случаев коронавируса происходит потому, что наше тестирование стало настолько массовым и настолько хорошим, гораздо масштабнее и лучшим, чем в любой другой стране", - заявил американский лидер.

Он отметил, что это "прекрасная новость".

"Однако еще лучшая новость то, что и уровень смертности снижается. Кроме того, молодые люди выздоравливают лучше, намного легче и быстрее!", - написал глава Белого дома.

Между тем, главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил, что усиленный режим тестирования только минимально влияет на рост числа выявленных больных. Он назвал главной причиной неправильный подход к возобновлению экономической деятельности прежде всего на "индивидуальном уровне", то есть в поведении каждого человека относительно соблюдения правил защиты и социального дистанцирования.

Фаучи спрогнозировал возможность увеличения количества подтвержденных заражений в день до 100 тысяч, если люди и далее будут игнорировать правила.

Напоминаем, по состоянию на пятницу, по последним данным Университета медицины имени Джона Хопкинса, в стране зарегистрированы 2,74 млн инфицированных. Из них 128,7 тысячи человек умерли, 781,9 тысячи выздоровели.