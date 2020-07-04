Трамп считает, что Байден не сможет составить когнитивный IQ-тест

Дональд Трамп вновь высмеял своего оппонента на президентских выборах Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в способности своего оппонента на президентских выборах, демократа Джо Байдена составить когнитивный тест — комплекс тестов на IQ.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

Трамп напомнил, что ранее сам сдал соответствующий тест на отлично.

"Он не сможет сдать тест, по которому я получил высшую оценку. Он должен попытаться", - написал Трамп.

Ранее издание Washington Post сообщало, что Трамп сказал нескольким своим помощникам, что он не верит, что Байден сможет сдать когнитивный экзамен, который два года назад принял у Трампа врач Белого дома как часть ежегодного физического обследования.

Напомним: 6 июня Байден формально стал соперником Трампа на выборах от Демпартии — его кандидатуру предварительно поддержали 1995 делегатов. Июньский опрос СNN показал преимущество Байдена перед Трампом в 14%.

Президентские выборы в США состоятся 2 ноября 2020 года.