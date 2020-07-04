Коронавирус в США: во Флориде ввели комендантский час

Во Флориде из-за сильного роста заражений коронавирусом ввели комендантский час.

Резкое увеличение количества заразившихся коронавирусом во Флориде, США, из-за массового игнорирования правил социального дистанцирования и элементарной защиты привело к кардинальным решениям местной власти.

Мэр Майами-Дейд объявил о введении комендантского часа, а также других ограничений, сообщает "Голос Америки".

"Карлос Хименес, мэр самого густонаселенного округа Флориды, Майами-Дейд, в связи со вспышкой COVID-19 объявил комендантский час и предупредил о закрытии некоторых компаний, вновь открывшихся в июне", - говорится в сообщении

Комендантский час будет действовать с 22:00 до 6 утра, начиная с вечера пятницы. При этом пока неясно, будет ли запрещено жителям вообще появляться на улице в ночное время, либо же это касается только деятельности ночных заведений.

Мэр также закрыл работающие в округе казино, кинотеатры и другие развлекательные места.

"Комендантский час нужен для того, чтобы люди не выходили на улицу и не проводили время с друзьями, что, как показало, способствует быстрому распространению вируса", – пояснил Хименес.

Кроме того, сообщается, что новые меры призваны уменьшить потенциальную нагрузку на местные больницы, в которых не хватает персонала. Ранее мэр округа Майами-Дейд объявил о закрытии пляжей в предстоящие выходные, когда американцы будут праздновать День независимости.

Напоминаем, Флорида является одним из штатов, где количество новых заболевших COVID-19 резко возросло в последние дни. В частности, в четверг там было зафиксировано 10 109 случаев заражения.