В США разбился пассажирский самолет: есть погибшие

В американском штате Юта малый самолет потерпел крушение.

Малый пассажирский самолет потерпел крушение в штате Юта, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом сообщает местный телеканал abc4.

"Офис Шерифа округа Юта подтвердил гибель четырех человек в результате падения малого самолета в каньоне American Fork", - сообщает телеканал.

Инцидент произошел утром в пятницу по местному времени. По информации правоохранителей, они получили сообщение около 8 утра от человека, который вместе с детьми пошел в поход. Жертвы были идентифицированы, их возраст составлял от 35 до 62 лет.

На место катастрофы сразу прибыл вертолет поисково-спасательной службы и скорая помощь.

Сейчас инцидент расследуется Национальным советом безопасности на транспорте, а также Федеральным авиационным управлением США.