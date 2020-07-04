В США разбился пассажирский самолет: есть погибшие

Малый пассажирский самолет потерпел крушение в штате Юта, в результате чего погибли четыре человека.
Об этом сообщает местный телеканал abc4.
"Офис Шерифа округа Юта подтвердил гибель четырех человек в результате падения малого самолета в каньоне American Fork", - сообщает телеканал.
Инцидент произошел утром в пятницу по местному времени. По информации правоохранителей, они получили сообщение около 8 утра от человека, который вместе с детьми пошел в поход. Жертвы были идентифицированы, их возраст составлял от 35 до 62 лет.
На место катастрофы сразу прибыл вертолет поисково-спасательной службы и скорая помощь.
Сейчас инцидент расследуется Национальным советом безопасности на транспорте, а также Федеральным авиационным управлением США.