Советница Трампа получила положительный результат теста на COVID-19

"После получения положительного результата теста Кимберли была немедленно изолирована, чтобы избежать любого риска. Она чувствует себя хорошо и сдаст еще один тест, чтобы подтвердить диагноз, так как у нее нет симптомов. Но в качестве меры предосторожности будут отменены все предстоящие события", - сказал он.
Гилфойл является подругой старшего сына президента Дональда Трампа-младшего. Он также сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным, но он все равно ушел на самоизоляцию. По словам Гора, это было сделано в качестве меры предосторожности.
Гилфойл получила положительный результат теста, когда находилась в Южной Дакоте, это было перед тем, как советница Трампа должна была принять участие в президентском мероприятии у горы Рашмор.
Кимберли Гилфойл отвечает за сбор средств на предвыборную кампанию Дональда Трампа.