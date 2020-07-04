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Советница Трампа получила положительный результат теста на COVID-19

Советница Трампа получила положительный результат теста на COVID-19
Обновлено 19:53 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер
Советница президента США Дональда Трампа Кимберли Гилфойл заразилась коронавирусом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на руководителя аппарата финансового комитета предвыборного штаба Трампа Серхио Гора.

 "После получения положительного результата теста Кимберли была немедленно изолирована, чтобы избежать любого риска. Она чувствует себя хорошо и сдаст еще один тест, чтобы подтвердить диагноз, так как у нее нет симптомов. Но в качестве меры предосторожности будут отменены все предстоящие события", - сказал он.

Гилфойл является подругой старшего сына президента Дональда Трампа-младшего. Он также сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным, но он все равно ушел на самоизоляцию. По словам Гора, это было сделано в качестве меры предосторожности.

Гилфойл получила положительный результат теста, когда находилась в Южной Дакоте, это было перед тем, как советница Трампа должна была принять участие в президентском мероприятии у горы Рашмор.

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Кимберли Гилфойл отвечает за сбор средств на предвыборную кампанию Дональда Трампа.

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Дональд Трамп, Covid-19, Кимберли Гилфойл.

Автор:

Телеграф
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