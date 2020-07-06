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Дело об убийстве Джорджа Флойда: в США под залог выпустили одного из экс-полицейских

Дело об убийстве Джорджа Флойда: в США под залог выпустили одного из экс-полицейских
04:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Мужчина обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

В США освобожден под залог один из бывших полицейских Ту Тао, который проходит по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Мужчина обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Его освободили под залог в размере $750 тысяч, сообщает НВ со ссылкой на Fox 9.

Теперь экс-полицейский обязан являться по вызову судьи и следователя и не вступать в контакт с родными погибшего.

Залог также внесли еще за двух бывших полицейских, которые проходят по аналогичным обвинениям.

Обвиняемый непосредственно в убийстве афроамериканца Дерек Шовен остается под стражей.

Напомним, 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе сразу после того, как его задержали при попытке расплатиться в магазине купюрой, которую продавцы считали фальшивой.

Один из полицейских прижал его к асфальту, надавив коленом на горло. Флойд заявлял, что не может дышать, после чего ему вызвали скорую помощь.

Позже мужчина скончался в больнице. Согласно результатам вскрытия, смерть наступила в результате "механической асфиксии".

Сразу после инцидента во многих американских городах вспыхнули уличные протесты, местами с погромами и актами вандализма.

 
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Все по теме:

США, Полиция, Протесты, Джордж Флойд.

Автор:

Телеграф
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