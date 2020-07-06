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Понедельник, 06.07.2020
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Коронавирус в США: Трамп заявил о снижении смертности

Коронавирус в США: Трамп заявил о снижении смертности
05:31 Сегодня Телеграф УНН
В США снизилась смертность от коронавируса.

Президент США Дональд Трамп отметил в воскресенье, что на территории Соединенных Штатов наблюдается снижение смертности среди заразившихся новым коронавирусом, несмотря на растущее число случаев инфицирования.

“Новые случаи (заражения) китайским вирусом растут из-за массового тестирования, смертей становится меньше, (показатели смертности) низкие и стабильные, — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter, — Фальшивые новостные СМИ должны об этом информировать, а также о том, что число новых рабочих мест ставит рекорды”.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 2,85 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 129,7 тыс. человек.

Также отметим, что Трамп проведет второй с начала пандемии предвыборный митинг.

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Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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