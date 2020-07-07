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В США отреагировали на расширение санкционного списка Великобритании

В США отреагировали на расширение санкционного списка Великобритании
Обновлено 03:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер
США приветствовали новый правовой режим Великобритании, предусматривающий введение санкций за нарушение прав человека, сообщил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы приветствуем введение глобального режима санкций в сфере прав человека, который способствует повышению подотчетности за серьезные нарушения прав человека", - написал Помпео в "Твиттере".

"Великобритания - всемирный лидер и наш близкий партнер в содействии соблюдению и защите прав человека", - добавил госсекретарь.

В заявлении Помпео, распространенном Госдепартаментом, отмечается, что создание такого санкционного режима "знаменует новую эру санкционной политики Великобритании", а также сотрудничества между двумя государствами.

Помпео добавил, что новые полномочия Великобритании "дополнят усилия США и Канады, еще больше укрепят возможность действовать сообща".

В понедельник глава МИД Великобритании Доминик Рааб официально объявил о введении индивидуальных санкций в отношении 47 лиц и двух структур, связанных с "делом Магнитского", причастных к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги, к преследованиям народа рохинджа (Мьянма) и к содержанию лагерей в КНДР, в которых используется подневольная рабочая сила.

Он отметил, что санкции вводятся в рамках нового правого режима, предусмотренного законодательной поправкой, аналогичной американскому "акту Магнитского".

Пресс-секретарь государственного департамента Морган Ортагус, в свою очередь, подчеркнула, что новая британская инициатива "дополняет усилия США и Канады и расширяет возможность совместных действий". "Вместе с нашими союзниками и партнерами мы отказываем нарушителям прав человека в доступе к международным финансовым системам", - написала она в "Твиттере".

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Большинство персон, подпавших под санкции, уже находятся в санкционных "списках Магнитского" разных стран. В частности, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин был включен в такие списки в 2017 году в США и в Канаде.

В 2016 году Конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия "закона Магнитского" на все страны мира. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека. В Великобритании, а также в Канаде, Эстонии, Латвии и Литве приняли аналогичные правовые акты.

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США, Великобритания, Санкции.

Автор:

Телеграф
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