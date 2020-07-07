Жара, засуха, сильный ветер: семь штатов США ввели "красный" уровень опасности из-за лесных пожаров

После засушливой погоды и аномальной жары, которая ударила по США в последние дни, около полусотни масштабных лесных пожаров охватили западные и северные штаты страны. Об этом сообщает ABC News.

"Около 50 лесных пожаров сегодня пылали в США на территории от Калифорнии до Миннесоты", - отмечает телеканал.

В частности, возле Лос-Анджелеса огонь охватил почти 450 гектаров, в связи с чем пришлось эвакуировать жителей сотен домов. В районе Сан-Франциско огненная стихия охватила около 400 гектаров.

Ситуацию осложняют жара, засуха и порывистый ветер скоростью более 60 км/час. Кроме Калифорнии, крайне сложная ситуация сложилась в Орегоне, Неваде, Аризоне, Юте, Колорадо, Вайоминге. Во всех семи штатах объявлен "красный" уровень опасности.

По информации местных властей, в результате пожаров по меньшей мере двадцать человек попали в больницы.

Для тушения огня задействованы большие силы пожарно-спасательных служб, в том числе специальные вертолеты.