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Жара, засуха, сильный ветер: семь штатов США ввели "красный" уровень опасности из-за лесных пожаров

Жара, засуха, сильный ветер: семь штатов США ввели "красный" уровень опасности из-за лесных пожаров
Обновлено 06:34 Сегодня Телеграф Укринформ
После засушливой погоды и аномальной жары, которая ударила по США в последние дни, около полусотни масштабных лесных пожаров охватили западные и северные штаты страны. Об этом сообщает ABC News.

"Около 50 лесных пожаров сегодня пылали в США на территории от Калифорнии до Миннесоты", - отмечает телеканал.

В частности, возле Лос-Анджелеса огонь охватил почти 450 гектаров, в связи с чем пришлось эвакуировать жителей сотен домов. В районе Сан-Франциско огненная стихия охватила около 400 гектаров.

Ситуацию осложняют жара, засуха и порывистый ветер скоростью более 60 км/час. Кроме Калифорнии, крайне сложная ситуация сложилась в Орегоне, Неваде, Аризоне, Юте, Колорадо, Вайоминге. Во всех семи штатах объявлен "красный" уровень опасности.

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По информации местных властей, в результате пожаров по меньшей мере двадцать человек попали в больницы.

Для тушения огня задействованы большие силы пожарно-спасательных служб, в том числе специальные вертолеты.

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Все по теме:

США, Лесные пожары, Стихийное бедствие.

Автор:

Телеграф
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