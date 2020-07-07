Выход США из ВОЗ: Трамп направил в Конгресс официальное уведомление

Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Конгресс получил уведомление о том, что президент США официально вывел страну из состава ВОЗ на фоне пандемии", - сообщил во вторник.

Об этом сообщил в Twitter сенатор Боб Менендес.

В середине апреля Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19.

Как сообщалось, президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что результат его теста на коронавирус оказался положительным. Об этом он объявил в прямом эфире, сообщает Guardian.