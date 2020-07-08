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США уходят из ВОЗ: генсек ООН уже уведомлен

США уходят из ВОЗ: генсек ООН уже уведомлен
Обновлено 00:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер
США уведомили Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), решение вступит в силу 6 июля 2021 года, заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

"6 июля 2020 года США уведомили генерального секретаря (...) о выходе из Всемирной Организации Здравоохранения, решение вступит в силу 6 июля 2021 года", - говорится в распространенном сообщении.

Дюжаррик напомнил, что США являются участником Устава ВОЗ с 21 июня 1948 года и включение страны в Организацию было принято Всемирной ассамблеей здравоохранения "с определенными условиями, установленными США для возможного выхода из ВОЗ".

"Указанные условия включают в себя уведомление за один год и полное погашение финансовых обязательств", - подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, в настоящий момент Гутерриш совместно с ВОЗ "проверяют, были ли соблюдены все условия выхода".

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Все по теме:

США, ООН, ВОЗ, Антониу Гутерриш.

Автор:

Телеграф
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